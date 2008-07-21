Ющенко зустрічається з Меркель у форматі віч-на-віч

У Києві у Будинку Городецького розпочалася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ Як повідомляє прес-служба глави держави, на початку зустрічі Президент України висловив у форматі «віч-на-віч». сподівання, що у рамках цього візиту, який у статусі Федерального канцлера Німеччини А.МЕРКЕЛЬ здійснює в Україну вперше, буде продовжено «дуже важливий діалог» двох держав.

«Я сподіваюся, що в рамках цього візиту ми започаткуємо новий етап наших відносин», – сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу А.МЕРКЕЛЬ відзначила, що Україна і Німеччина нині тісно співпрацюють.

«Наші відносини досить тісні. Ми маємо не лише економічні, а й політичні контакти. Німеччина яскраво виражає зацікавленість у відносинах з Україною як економічного, так і загальнополітичного характеру», – сказала Федеральний канцлер.

Після завершення зустрічі під головуванням Президента України та Федерального канцлера відбудуться українсько-німецькі переговори у розширеному складі.

Головні теми, які планується порушити під час переговорів: європейська та євроатлантична інтеграція України, питання розвитку енергетичної співпраці, інвестиційна співпраця в контексті підготовки до ЄВРО-2012, іміграційно-візова політика в рамках підготовки Нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом.

Президент України очікує, що візит в нашу державу Федерального канцлера Німеччини А.МЕРКЕЛЬ стане «етапним кроком у розвитку традиційно дружніх і партнерських взаємин між Україною та Німеччиною».