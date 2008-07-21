У посольстві Японії не зрозуміли гумору Вінського

У Посольстві Японії здивовані заявою міністра транспорту і зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО про відмову від японського кредиту на будівництво терміналу D в аеропорту "Бориспіль".

Про це в коментарі УНІАН повідомив другий секретар Посольства Японії в Україні Госуке ХОРІГУЧІ.

«Для нас така заява була несподіванкою… Ми планували продовжувати співпрацю за цим проектом… Дуже великою несподіванкою була для нас заява», - підкреслив Г.ХОРІГУЧІ.

Він повідомив, що у Посольства поки немає офіційної інформації про плани України відмовитися від використання кредиту.

«Поки ми читали лише інформаційні повідомлення про це. Нам треба провести консультації з представниками Міністерства транспорту і уточнити їхню позицію, після цього ми зможемо визначити нашу офіційну позицію», - зазначив другий секретар Посольства Японії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що Мінтранс відмовився від будівництва терміналу D в аеропорту «Бориспіль» на кошти японського кредиту і має намір залучити до будівництва приватного інвестора.

Раніше, 4 липня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що вважає за необхідне перенаправити кошти японського кредиту, призначеного для аеропорту «Бориспіль», на добудову окружної дороги в Миколаєві.

Тим часом в аеропорту «Бориспіль» 7 липня, коментуючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО, підкреслили, що кредитна угода з Японією під будівництво терміналу в аеропорту передбачає цільове використання цих коштів.

Довідка УНІАН. 29 березня 2005 року в Києві було підписано Угоду (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» строком на 30 років і на суму 19 млрд. 92 млн. єн (близько 180 млн. дол.).

3 травня 2007 р. ДП Міжнародний аеропорт „Бориспіль” офіційно оголосив про початок попередньої кваліфікації з вибору генерального забудовника для реалізації проекту „Будівництво нового термінального комплексу аеропорту ”Бориспіль” на кошти кредиту, наданого Японським Банком Міжнародного Розвитку (JBIC). Від банку JBIC було одержане узгодження документації за попередньою кваліфікацією.