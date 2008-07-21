Шуфричу цікаво, як олігархи будуть голосувати з яхт і літаків

Народний депутат від фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ сумнівається у введенні в Верховній Раді системи для голосування за відбитками пальців замість існуючої системи «Рада».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні під час прес-конференції, коментуючи відповідну ініціативу спікера парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА.

За його словами, введення такої системи тотально заблокує роботу Верховної Ради України.

«Я не уявляю, як будуть олігархи від коаліції голосувати зі своїх яхт і приватних літаків. Це мені цікаво буде подивитись», - сказав він.

Н.ШУФРИЧ запевнив, що є настільки настирливим народним депутатом, що буде звертати увагу голова ВР на кожного відсутнього у сесійній залі.

На його думку, якщо така система буде введена, то цим самим голова ВР А.ЯЦЕНЮК «доб’є вже і так не існуючу коаліцію».

«Я думаю, що з цього приводу у нього буде дуже неприємна розмова з Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКОМ», - сказав він.

При цьому Н.ШУФРИЧ висловив думку, що «в останню хвилину Арсенію Петровичу пояснять, що він не розуміє, що робить».

При цьому народний депутат наголосив, що як член опозиції зацікавлений у введенні для коаліції такої системи для голосування.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, що було б, якби фракція Партії регіонів входила до коаліції, Н.ШУФРИЧ запевнив, що голосували б усі народні депутати від цієї політичної сили.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи голосував би в такому разі і Ринат АХМЕТОВ, Н.ШУФРИЧ сказав: «Впевнений, що Рінат Леонідович приїжджав би на дні голосування і виконував би свій громадянський обов’язок».

При цьому Н.ШУФРИЧ зазначив, що якби фракція Партії регіонів була коаліцією, то у ВР був би введений один день для голосування.