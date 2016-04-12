У G7 пояснили, як потрібно провести вибори на Донбасі

Про це йдеться у підсумковому комюніке зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в японській Хіросімі, передає DW.

В тексті також йдеться про те, що проведення виборів на Донбасі передбачає "повне виведення всіх іноземних збройних формувань і устаткування з території України та повернення українського контролю зі свого боку міжнародного кордону".

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Водночас країни G7 очікують, що Росія виконає свої зобов'язання і використовуватиме свій вплив на сепаратистів для виконання зобов'язань згідно з Мінськими угодами в повному обсязі.

Крім того, члени G7 заявили про стурбованість насильством уздовж лінії зіткнення, порушеннями угоди про припинення вогню та закликали всі сторони зробити конкретні кроки, які б призвели до перемир'я, яке передбачають мінські угоди.

Нагадаємо, раніше доповідачі ПАРЄ Марілуїза Бек (Німеччина, ліберали) і Крістіна Зеленкова (Чехія, ліберали) висловили стурбованість черговим погіршенням безпекової ситуації на сході України та поставили від питання можливість проведення найближчим часом вільних та справедливих виборів на Донбасі.