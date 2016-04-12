Шульц сумнівається, що все буде добре після волевиявлення голландців на референдумі про асоціацію з Україною
Після результатів референдуму у Нідерландах щодо асоціації між Україною і ЄС важко повірити, що в Європі все буде добре.
Про це заявив президент Європарламенту Мартін Шульц в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує "Європейська правда".
За його словами, після того, як голландці відкинули Угоду про асоціацію з Україною, європейці не повинні покладатися на те, що все буде в порядку".
"ЄС рухається по низхідній траєкторії вже деякий час", - зазначив він.
Шульц попередив про можливість розпаду ЄС у випадку, якщо Великобританія вийде зі складу Євросоюзу.
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Як підкреслив він, у такому випадку інші країни можуть захотіти провести подібні референдуми.
На думку президента Європарламенту, ЄС потребує реформи інститутів, які б зробили його більш ефективним.
"ЄС був створений в якості інструменту для вирішення проблем, але у багатьох людей склалося враження, що це швидше частина проблеми, а не рішення", - підкреслив він.
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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".
За даними виборчого сервісу Нідерландської інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.