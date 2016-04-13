Розкритикований ЄС законопроект про спецконфіскацію хочуть зняти з розгляду Ради (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат Олена Сотник.

"Комітет з правоохоронної діяльності одноголосно прийняв рішення зняти з розгляду законопрект №4057 про спецконфіскацію", - йдеться у її повідомленні.

Читайте такожУ представництві ЄС розкритикували закон про спецконфіскацію

Крім того, комітет підготував постанову для прийняття рішення про те, що постанова Ради щодо прийняття законопроекту №4057 за основу втратила чинність.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону про повернення державі коштів та цінностей до вироку суду.

У свою чергу представництво ЄС в Україні розкритикувало закон щодо спецконфіскації.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що ухвалення законопроектів дозволить повернути до державного бюджету 1,5 млрд дол. активів екс-президента Віктора Януковича та людей з його оточення.

Проте противники закону говорять про те, що він порушує презумпцію невинуватості та конституційне право власності.

Зазначимо, що авторами проекту закону №4057 є депутати Юрій Береза, Сергій Пашинський та Андрій Тетерук від НФ, а також Ірина Фріз, Іван Вінник та Артур Герасимов від БПП.