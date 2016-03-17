Рада ухвалила у першому читанні законопроект про спецконфіскацію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення після трьох "сигнальних" голосувань проголосували 228 народних депутатів із 320 зареєстрованих у сесійній залі. Депутати від "Опозиційного блоку" та групи "Відродження" не дали жодного голосу "за".

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Як зазначив голова ВР Володимир Гройсман, для доопрацювання законопроекту до другого читання буде створено робочу групу за участі депутатів та фахівців, в тому числі, міжнародних.

Представляючи законопроект до перерви і додаткових консультацій, секретар комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іван Вінник зазначив, що правозастосування цього закону (у порівнянні із першою версією законопроекту) було звужено до злочинів, які стосуються "розкрадання, створення злочинного угруповання і чиста корупція - отримання хабара".

"Це стосується тільки суб'єктів, які були держслужбовцями, це не стосується простих громадян", - наголосив депутат.

За його словами, в законопроекті уточнюється, що звернення в дохід держави може бути накладено виключно на грошові кошти, валютні цінності, державні облігації, казначейські зобов'язання, дорогоцінні метали, каміння, інші цінності і доходи, які зберігаються у банківських установах.

Також Вінник наголосив, що цей закон зможе застосовуватися лише до осіб, які принаймні 6 місяців перебувають у державному розшуку.

Крім того, в законопроект було введено положення, згідно з яким суд досліджуватиме та встановлюватиме, чи виконала держава Україна всі необхідні, передбачені законом, розшукові заходи для того, щоб знайти підозрюваного.

Вже після додаткових консультацій Вінник у сесійній залі повідомив про нові домовленості щодо законопроекту. Так, було вирішено виключити із тексту законопроекту формулювання "інші цінності".

Також було встановлено, що "прокурор у своєму клопотанні має доводити незаконність отриманих відповідною підозрюваною, обвинуваченою особою грошей".

Депутат також додав, що "скрізь ми забрали посилання на декларації".

Серед іншого, було виключено можливість повторного подання клопотання до суду щодо можливості стягнення на користь державного бюджету грошових коштів.

Водночас, "у разі виправдувального вироку суду країна буде зобов'язана протягом 12 місяців беззаперечно повернути ті кошти, які під час досудового слідства, на підставі цього закону, були звернуті на користь держави", - сказав Вінник.

Під час обговорення законопроекту депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко зазначив, що "починаючи з перемоги Майдану негайно були ухвалені рішення щодо арешту близько 2 млрд доларів в облігаціях державної позики на рахунках українських банків".

"Є інформація про те, що ці гроші належать колишнім чиновникам режиму Януковича", - сказав депутат.

За його словами, на сьогодні, без ухвалення цього закону, "ми не можемо взяти ці гроші, конфіскувати і використовувати для потреб оборони країни, для потреб її розвитку".

"Після того, як буде ухвалено цей закон, ми отримаємо можливість через прозору процедуру, через суди довести, що ці гроші не є законними і можуть бути конфісковані до бюджету країни", - сказав Геращенко.