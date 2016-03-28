У представництві ЄС розкритикували закон про спецконфіскацію

В Україні здійснюються кроки до впровадження "жорсткого законодавства... без захисту права на чесний суд та право власності. Так у представництві Європейського Союзу в Україні прокоментували законопроект №4057, прийнятий у першому читанні, передає "Європейська правда".

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"Проект 4057 щодо конфіскації не містить достатніх гарантій захисту права власності, яке відповідало би стандартам ЄС. Він, швидше, може сприйматися як поспішний крок до впровадження жорсткіших та інтрузивних інструментів, які не передбачають... необхідного захисту права на чесний суд, захисту прав власності та необхідної підвищеної стабільності відносин власності", - йдеться в поясненні дипмісії ЄС.

Також представники ЄС наголошують на тому, що ініціативи щодо досудової конфіскації в обов’язковому порядку мають "йти бік-о-бік" з посиленням гарантій доброчесних власників (які дозволили б уникнути зловживань механізмами спецконфіскації); в даному проекті такі гарантії відсутні.

Крім того, у відомстві нагадали, що протягом останніх місяців Рада затвердила законодавство про спецконфіскацію (проекти 2540a, 2541a, 3040), "які були розцінені експертами ЄС як просування до правильного балансу" і "були в числі зобов’язань української влади в контексті Плану дій візової лібералізації".

З коментаря випливає, пише видання, що прийняття нинішнього законопроекту порушує зобов’язання в рамках Плану; водночас представництво утрималося від прогнозів щодо дій ЄС в разі ухвалення законопроекту Берези-Пашинського.

Видання відзначає, що представництво ЄС вкрай рідко виступає із заявами та коментарями, в яких критикуються законопроекти, які ще не схвалені Верховною Радою.

Нагадаємо, цей закон пропонує зміни до кримінального законодавства для конфіскації "цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 березня на вимогу фракції "Народний фронт" голосувала за включення до порядку денного відповідних законопроектів № 4057 та № 3196 щодо спецконфіскації грошей попередньої влади, однак голосування виявилося нерезультативним.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що ухвалення законопроектів дозволить повернути до державного бюджету 1,5 млрд дол. активів екс-президента Віктора Януковича та людей з його оточення.

Проте противники закону говорять про те, що він порушує презумпцію невинуватості та конституційне право власності.

У червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України і фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. Значна частина грошей через офшори спрямовувалась на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ та судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші в державний бюджет.

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Зазначимо, що авторами проекту закону №4057 є депутати Юрій Береза, Сергій Пашинський та Андрій Тетерук від НФ, а також Ірина Фріз, Іван Вінник та Артур Герасимов від БПП.