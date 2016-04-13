Сюмар: у складі нового уряду передбачається шість віце-прем'єрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сюмар сказала у коментарі журналістам після засідання коаліції.

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Сюмар зазначила, що на посаду прем'єр-міністра було висунуто кандидатуру Володимира Гройсмана, на посаду першого віце-прем'єра - Степана Кубіва.

"Шість віце-прем'єрів. Міністри, які були погоджені, - ця інформація вся була у пресі. Голосування постанови, про яку так само було раніше домовлено", - сказала Сюмар і додала, що усі рішення на засіданні було ухвалено переконливою більшістю голосів.

Як повідомляв УНІАН, раніше, сьогодні, 13 квітня, фракція “Народний фронт” висунула ряд умов щодо процедури ухвалення кадрових рішень під час голосування за призначення складу уряду та прем'єр-міністра.

За словами першого заступника голови фракції "Народний фронт" Андрія Тетерука, позиція "Народного фронту" полягає у тому, що парламент однією постановою голосує за звільнення Володимира Гройсмана з посади голови ВР і призначення на цю посаду Андрія Парубія.

"А наступною постановою ми будемо голосувати за зняття Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра, скасування постанови про недовіру уряду і третім пунктом в цій же постанові - призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України", - сказав Тетерук.