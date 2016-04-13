У новому Кабміні буде аж 6 віце-прем'єрів - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на своє джерело в так званій "стратегічній раді сімох".

Зокрема, за даними видання, представник президента у Верховній Раді Степан Кубів буде першим віце-прем'єром - міністром економіки, нардеп від "Блоку Петра Порошенко" Іванна Климпуш-Цинцадзе - віце-прем'єром з євроінтеграції, міністр соціальної політики Павло Розенко – віце-прем'єром соціальної політики, але без портфеля.

Крім того, заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків стане віце-прем'єром з реформ, Володимир Кістіон - віце-прем'єром у справах АТО і окупованих територій, В'ячеслав Кириленко – віце-прем'єром з гуманітарного блоку.

Водночас раніше повідомлялося, що лідер партії "БПП" Юрій Луценко в новій коаліції на посаду першого віце-прем'єра запропонував Віталія Ковальчука, а на посаду віце-прем'єра соціальної політики – Максима Нефьодова.

Відзначимо, що в поточному складі Кабміну є тільки два віце-прем'єра.

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Додамо, що за даними РБК-Україна, до "стратегічної ради сімох" входять Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Олександр Турчинов, Борис Ложкін, Арсен Аваков та Юрій Луценко.

Як повідомляв УНІАН, за словами спікера Верховної Ради і головного претендента на посаду прем'єра в новому уряді Володимира Гройсмана, український парламент може проголосувати за новий Кабмін вже завтра, 14 квітня.