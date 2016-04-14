МЗС України щодо заборони Меджлісу: Кремль перетворив Крим на зону утисків, залякувань і переслідувань

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Це рішення стало черговим кроком у ланцюгу злочинів російської окупаційної влади проти представників кримськотатарського народу, корінного народу Криму. Вважаємо це порушенням зобов’язань Російської Федерації за міжнародним правом як держави-окупанта, а також Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - повідомляється в заяві.

В МЗС наголосили, що за останні два роки Кремль перетворив український півострів на "зону утисків, залякувань і переслідувань, масових порушень фундаментальних прав і свобод". "На цьому тлі закиди на адресу Меджлісу у здійсненні ним екстремістської діяльності виглядають особливо цинічно", - зазначили в МЗС.

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При цьому, Кремль усіма своїми агресивними діями проти України продовжує відверто зневажати міжнародним правом та справедливими вимогами усього цивілізованого світу.

"Україна закликає усі демократичні країни світу вимагати від держави-окупанта невідкладно припинити масові порушення фундаментальних прав і свобод на півострові; надати доступ до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим міжнародним організаціям для проведення постійного моніторингу ситуації з правами людини; об’єднати зусилля з метою деокупації Криму", - підсумували в МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні так званий "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська винесла рішення про призупинення діяльності Меджлісу кримських татар.

Копія документу вручена представникам громадського об'єднання.

"Сьогодні мною було прийнято рішення про призупинення діяльності громадського об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" з метою недопущення порушення федерального законодавства", - сказала Поклонська.

У своєму рішенні Поклонська посилається на статті 9 і 10 російського закону "Про протидію екстремістської діяльності". Рішення російської прокуратури Криму" було направлено в Міністерство юстиції РФ для включення його в загальний перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких припинена на території РФ.

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"Припиняються права громадського об'єднання. Їм забороняється користуватися всіма державними і муніципальними ЗМІ, вони не можуть проводити різні публічні масові заходи, використовувати банківські вклади і взагалі проводити будь-яку роботу. Вся їхня пропаганда буде заборонена", - пояснила "прокурор Криму".