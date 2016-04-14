Україна зможе перемогти у війні у більш широкому сенсі, ніж мілітарному – Парубій

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі обговорювалися перспективи співпраці Верховної Ради України з військово-політичним союзом НАТО та питання підготовки засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, що має відбутися у Варшаві (8-9 липня 2016 року).

Парубій поінформував Вершбоу про особливості сучасного політичного процесу в Україні, зокрема про завершення формування коаліції та уряду. Він зазначив, що Парламент продовжує працювати у штатному режимі з метою прийняття рішень та законопроектів, необхідних у контексті проведення реформ.

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Керівник парламенту подякував представникам Альянсу за політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив на важливості продовження міжнародно-правового тиску на Росію з метою виконання нею зобов'язань, взятих на себе в рамках Мінських домовленостей.

Парубій підкреслив, що глибоке реформування оборонної сфери відповідно до євроатлантичних стандартів віднесено до ключових пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики і висловив вдячність за практичну допомогу, яку Альянс надає Україні у процесі реформування сектору безпеки і оборони, оборонно-промислового комплексу та Збройних Сил України.

Своєю чергою, Заступник Генерального Секретаря НАТО підкреслив, що міжнародний Альянс допомагає Україні і висловлює солідарність на тлі російської агресії. «Те, що Росія здійснила, це повернення до тих часів, де світ був розподілений на сфери впливу, - сказав Вершбоу. - У наших інтересах, щоб Україна була суверенною і незалежною державою». Він позитивно оцінив той факт, що Україна вже стала на шлях реформ і посилює парламентський контроль за їх здійсненням.

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Вершбоу запропонував допомогу у навчанні співробітників Апарату, народних депутатів засобам парламентського контролю. За його словами, Офіс зв'язку з НАТО дав позитивну відповідь щодо участі у дорадчій раді щодо цих питань. «Зараз це дуже важливо - отримати підтримку для здійснення парламентського контролю, який є запорукою здійснення реформ», - сказав він. Водночас, Заступник Генерального Секретаря зазначив, що українська армія набула досвід, який не мають інші армії світу, які вчились на класичній школі.

Тому, за його словами, НАТО вивчає досвід участі української армії у гібридній війні. «Збройні сили України набули безцінних знань, які ми можемо вивчати, брати уроки навіть на тлі того, що ви набуваєте наших стандартів, - сказав Вершбоу. - Україна надає безпеку країнам світу, а не тільки отримує її, і у певних питаннях більше робить, покладаючись на свій власний досвід». Він також вважає, що успіх України приведе до позитивних змін в Росії.

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Голова Верховної Ради підкреслив, що «сильна українська армія вигідна вільному світу». «Ми не повинні думати, що тільки нас повинні захищати, але й ми також можемо захищати інших, бо маємо потужну і дієву армію, - сказав він і додав. – Ми показали історію успіху і дали важливу відповідь, що зможемо перемогти у війні у більш широкому сенсі, ніж мілітарному».