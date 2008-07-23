Чи то Вінський зарвався, чи то Васюник не в курсі

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК спростовує факт відмови українського урядувід залучення кредиту Японії на реконструкцію аеропорту «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Учора міністр транспорту і зв`язку заявив про нібито політичне рішення про можливу відмову України від японського кредиту на будівництво терміналу для головного аеропорту Євро-2012 «Бориспіль». Мені невідомо, коли таке рішення було ухвалено», - сказав І.ВАСЮНИК.

У зв`язку з цим віце-прем`єр запропонував включити до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду питання про підготовку аеропорту «Бориспіль» до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році «в контексті нових потенційних загроз, які могли б виникнути у разі можливої реалізації таких підходів».

Як повідомлялося, 21 липня міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що Мінтранс відмовився від будівництва терміналу D в аеропорту «Бориспіль» за кошти японського кредиту і має намір залучити до будівництва приватного інвестора.

За його словами, попри те, що тендер проведено, і японський банк погодився з тим, що компанія Dogus виграла тендер з будівництва терміналу, було ухвалено урядове рішення будувати цей термінал за рахунок приватних інвестицій.

«Ми провели цього тижня цілу серію консультацій в уряді, і дійшли висновку, що діятимемо відповідно до концепції (розвитку аеропортів - УНІАН), тобто термінали будуватимуть приватні компанії і експлуатуватимуть", - відзначив міністр.

Раніше, 4 липня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що вважає необхідним перенаправити кошти японського кредиту, призначеного для аеропорту «Бориспіль», на добудову окружної дороги в Миколаєві.

Тим часом у Посольстві Японії в Україні були здивовані такими заявами і сказали про необхідність обговорити це питання з представниками Мінтрансу.

Довідка УНІАН. 29 березня 2005 року в Києві було підписано Угоду (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» на термін 30 років і на суму 19 млрд. 92 млн. ієн (близько 180 млн. дол.).

3 травня 2007 р. ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль» офіційно оголосив про початок попередньої кваліфікації з вибору генерального забудовника для реалізації проекту “Будівництво нового термінального комплексу аеропорту «Бориспіль» на кошти кредиту, наданого Японським Банком Міжнародної Співпраці (JBIC). Від банку JBIC було одержане погодження документації щодо попередній кваліфікації.