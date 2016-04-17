В Євросоюзі хочуть обмеженого безвізового режиму з Україною і Туреччиною - ЗМІ

У випадку з Анкарою Євросоюз, на відміну від діючої досі практики, планує укласти особливу угоду про лібералізацію візового режиму. Цього вимагають кілька ключових країн Євросоюзу, серед яких Німеччина та Франція, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на видання Die Welt, яке володіє інформацією від поінформованих джерел в дипломатичних колах ЄС.

Читайте такожЄвропейська рада до літа розгляне питання безвізового режиму з Україною - Томбінський"Ця угода включатиме так званий пункт про відтермінування дії, який активуватиметься у тому випадку, якщо Туреччина не дотримуватиметься закріплених раніше домовленостей, таких як належне повернення біженців з Греції, достатній захист біженців, які цього потребують, чи дотримання прав людини", - заявило джерело видання.

Цей пункт угоди, у разі ухвалення, може відносно швидко забезпечити скасування вже запровадженого безвізового режиму. Його також застосують до угод про візову лібералізацію з Україною, Грузією та Косовом, пише газета.

Остаточного рішення про такі плани поки не ухвалили, однак це очікується незабаром. За інформацією видання, цю тему мають інтенсивно обговорити на полях зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС 21 квітня у Люксембурзі.

Як повідомлялось, у березні голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв Петру Порошенку, що ЄС представить пропозицію щодо безвізового режиму між ЄС та Україною у квітні. Сумніви щодо скасування віз для українців виникли після референдуму в Нідерландах. Однак пізніше агенція Reuters з посиланням на джерело в ЄС повідомила, що результати волевиявлення нідерландців не вплинуть на долю лібералізації візового режиму.