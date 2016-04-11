ЄК запропонує Україні безвізовий режим, незалежно від результатів референдуму в Нідерландах - ЗМІ

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в керівництві ЄС.

"Може здатися, що ми ніби ігноруємо голландських виборців, але ми повинні тримати своє слово, дане Україні, яка виконала умови", — повідомило джерело.

При цьому, за словами співрозмовника агентства, у пропозиції Єврокомісії буде міститися норма, що дозволяє країнам ЄС тимчасово відновити візи, якщо відбудеться сплеск міграції.

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Відзначається, що для набуття пропозиції Єврокомісії чинності, її мають схвалити більшість країн-членів ЄС та Європейський парламент.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови МЗС України Павла Клімкіна, результати референдуму в Нідерландах щодо ратифікації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом не завадять нашій країні отримати безвізовий режим з країнами ЄС.