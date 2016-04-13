У Єврокомісії запевняють, що запропонують скасувати візи для українців у квітні

Про це заявив речник ЄК, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Брюсселі щодо можливої дати оприлюднення такого рішення.

"Після зустрічі з українським президентом Порошенком разом з президентом Європейської ради Туском 17 березня президент (Єврокомісії) Юнкер проголосив, що законодавча пропозиція зняти візові вимоги для українських громадян, які мають біометричні паспорти, буде зроблена у квітні", - зазначив він.

Інформацію про те, що законодавча ініціатива буде зроблена впродовж двох тижнів, підтверджують УНІАН і джерела в європейських дипломатичних колах.

"Протягом двох тижнів таке рішення буде ухвалено. Буде саме так, як сказав Юнкер, але наразі конкретної дати ще немає", - констатував європейський дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, 17 березня президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що Єврокомісія у квітні готова внести пропозицію щодо візової лібералізації з Україною.

23 березня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський повідомив, що Європейська рада та Європейський парламент у першому півріччі цього року розглядатимуть прогрес України щодо виконання необхідних вимог для запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Цього тижня ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія 14 квітня запропонує запровадити безвізовий режим з Україною.