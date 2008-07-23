Балога вважає, що Тимошенко почала робити ставку на росіян

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА вважає, що щонайменше двоє політиків уже ведуть активну роботу з метою забезпечення собі переваг під час майбутніх виборів Президента - це нинішній прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та лідер опозиційної Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, таку думку він висловив сьогодні, проаналізувавши останні події та тенденції політичного життя країни.

Причому, за словами В.БАЛОГИ, ці двоє політиків нерідко діють "у тактичному тандемі, незважаючи на задекларовані непримиренні протиріччя".

Глава Секретаріату Президента зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО під час своїх зарубіжних візитів, зокрема, до Росії та Польщі, не приховувала своїх рішучих намірів взяти участь у змаганні за найвищу посаду в державі. "Вона позиціонувала себе як єдиний і послідовний поборник демократії, політик загальнонаціонального масштабу. При цьому вона роздавала щедрі обіцянки щодо неодмінного врахування у перспективній двосторонній співпраці чутливих інтересів двох сусідніх держав, насамперед, в економіці", - підкреслив В.БАЛОГА. Метою таких запевнень, на його думку, є пошук підтримки на майбутніх виборах у обмін на значні дивіденди після перемоги.

«Очевидно, що Ю.ТИМОШЕНКО вже зараз намагається розпоряджатися державою, як власною дачею. Своїм зарубіжним співрозмовникам вона, не моргнувши оком, обіцяє те, що в чому вони зацікавлені. Звісно, прем`єр не вельми переймається тим, щоб ці обіцянки збігалися з інтересами України. Адже особисті плани та амбіції – понад усе», - заявив В.БАЛОГА.

Ще одним свідченням президентських амбіцій Ю.ТИМОШЕНКО керівник Секретаріату назвав її "невпинні спроби" поставити під особистий контроль і вплив втілення міжнародних економічних проектів, започаткованих без участі нинішнього Кабінету міністрів. Це потрібно, зокрема, для зміни складу їх учасників і введення «дружніх» компаній, надання їм преференцій, лобіювання інтересів нових зацікавлених сторін у обмін на їхню політичну і фінансову підтримку, заявив В.БАЛОГА, додавши, що вигода від такого бартерного обміну послугами має лягти в скарбничку президентської кампанії лідера БЮТ.

Також В.БАЛОГА вважає, що одним із інструментів агітації стали зміни до цьогорічного державного бюджету, прийняття яких було провалено урядом і парламентською коаліцією. "Швидкість, із якою Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила у зриві ухвалення зміненого держбюджету всіх, окрім себе, наочно вказує на те, що прем`єр штучно створила привід для нової хвилі самопіару. Зміст і тональність її заяв щодо оновленого бюджету доводить, що Кабмін не був зацікавлений у його прийнятті та виконанні соціальних програм", вважає керівник президентського Секретаріату.

Крім того, на думку В.БАЛОГИ, на тлі дій Ю.ТИМОШЕНКО "урожай політичних переваг" хоче зібрати і лідер опозиційної Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ, який за словами глави Секретаріату, традиційно розраховує на сприяння політичної і бізнес-еліти Росії, тому вдячно приймає численні запрошення на зустрічі до Москви. У російській столиці інтерес В.ЯНУКОВИЧА, зазначив В.БАЛОГА, перетинається з Ю.ТИМОШЕНКО, "яка також почала робити ставку на участь росіян у своїй політичній долі".

Втім, на думку глави Секретаріату, "цим політикам не варто плекати ілюзій щодо активної участі російського істеблішменту в реалізації їхніх президентських сценаріїв. По-перше, Москва завжди керується тільки своїми інтересами; по-друге, Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ стають фігурами не у своїй грі; по-третє, Президента України обирає український народ, а не господарі московських кабінетів".

Також В.БАЛОГА вказав на спільний інтерес Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА: домогтися змін до Конституції, які давали б вагоміші владні ресурси та гарантували нові повноваження. Глава Секретаріату Президента нагадав, що нещодавно була близька до втілення ідея розробки БЮТ і ПР єдиного варіанту нового Основного Закону, і не виключив, що вона буде втілюватися з початком нового політичного сезону. Щонайменше, цілком імовірним є одностайне голосування фракції БЮТ і «регіоналів» за нову Конституцію, додав він.

«Це дивне поєднання частини правлячої коаліції з опозицією має вельми прозаїчне пояснення: омріяний для Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА пост Президента. Дві політичні сили тішать себе сподіваннями, що разом вони зможуть добитися прийняття вигідних для себе рішень", - зазначив В.БАЛОГА. Однак, на його переконання, "така конструкція – ілюзорна, оскільки в її основі немає міцності, зате вдосталь розбіжностей і взаємних підозр".