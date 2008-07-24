Симоненку не подобається мажоритарка, бо "Україну розтягнуть вщент"

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО переконаний, що запровадження мажоритарної системи виборів загрожує Україні втратою унітарності і руйнуванням територіальної цілісності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив учора в ефірі Житомирського обласного телебачення.

"На мій погляд, перехід до мажоритарної системи створить для України дуже шкідливу ситуацію. На рівні сільської ради треба, щоб мажоритарний принцип виборів використовувався, але на рівні районних рад, міських, обласних і Верховної Ради - тільки пропорційний", - сказав лідер комуністів.

За словами П.СИМОНЕНКА, у названих ним радах, окрім сільської, здебільшого вирішуються політичні питання, "питання того, хто, як і що буде робити".

"Те, що сьогодні пропонують зробити деякі політики, поверне розподіл мандатів у Секретаріат Президента, коли не народ буде обирати політичну силу", - зазначив він.

На думку політика, запровадження в Україні мажоритарної виборчої системи перетворить державу "на хуторянську країну, коли мільйонери купують депутатські мандати і багато що марно обіцяють виборцям", і призведе до ще більшого збагачення олігархів.

"Спочатку в регіонах почнуть олігархи домовлятися, потім приїдуть і почнуть говорити то з донецькими, то з кримськими, то з львівськими олігархами про розподіл ринків збуту, впливу та фінансових потоків: банкіри - між собою, промисловці - між собою, селяни - між собою, і розтягнуть Україну вщент. Тому на цьому етапі, коли відсутня стабільна політична система і ситуація в Україні, коли сьогодні фактично повноваження народного депутата використовуються олігархами для особистого збагачення, не можна повертатися до цієї системи", - наголосив П.СИМОНЕНКО.

Крім того, він уважає, що дискусія політиків з приводу запровадження відкритих виборчих списків партій розпочата з метою переходу до мажоритарної системи. "Сьогодні в Україні точиться дискусія і з приводу відкритих чи закритих списків. Я не погоджуюся з цією дискусією, бо усі списки вважаю відкритими: на кожній дільниці вивішується список кандидатів від партії. А це робиться для того, щоб перейти практично до мажоритарної системи, бо в кожній області "свої" висуваються, у кожній області – свої результати виборів, приховується те, що повинно бути спільним", - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він також припустив, що перехід до мажоритарної виборчої системи створить в Україні загрозу втрати унітарності держави. "Обов’язково потім перейдуть до двопалатного парламенту у зв’язку з тим, що нижня палата не зможе узгодити та вирішити усі питання, і таким чином, знову буде руйнуватися і територіальна цілісність України, і можливість посилювати її суверенітет, а не втрачати його", – заявив лідер КПУ.