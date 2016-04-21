ГПУ затримала екс-заступника командира роти "Беркут" за побиття активістів Євромайдану

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України безперервно вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронців, причетних до неправомірних дій стосовно учасників мирних акцій протесту в січні – лютому 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з інформацією ГПУ, 21.04.2016 слідчими управління затримано колишнього заступника командира роти столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", який розшукувався за перевищення влади та незаконне затримання за попередньою змовою з іншими працівниками ПМОП "Беркут" активістів громадського руху "Євромайдан" в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на Кріпосному провулку у місті Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням їхнього мікроавтобуса.

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"Окрім того, затриманому інкримінується організація службових підроблень рапортів та надання завідомо неправдивих показань підлеглими йому співробітниками, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомляють у ГПУ.

Зазначається, що затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 384 КК України і до суду внесено клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Збираються докази для притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення указаних злочинів.