Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони Олексій Чернобай сьогодні на брифінгу.

«Минулого тижня статус учасника бойових дій отримали близько 100 військових та працівників ЗСУ, які виконували завдання в районі проведення АТО», - зазначив він.

Таким чином, за словами речника Міноборони, на сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали понад 142 тисячі військових ЗСУ.

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