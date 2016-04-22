Гриневич квапить ВР із законом про освіту

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Я вважаю, що в перші 100 днів ми зобов'язані розробити концепцію нової української школи. Ця концепція повинна бути обговорена до 1 вересня у фахових колах, серед громадськості. І після цього ми зможемо вносити новий закон про загальну середню освіту", - зазначила міністр.

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Так, вона закликала парламент "до кінця цієї сесії ухвалити закон про освіту".

Цей законопроект, зазначила Гриневич, сьогодні у Комітеті ВР з питань освіти і науки доопрацьовано для повторного першого читання.

Крім того, міністр наголосила, що "ніхто не піде на раптове запровадження 12-річного навчання без нового змісту, без зарезервованих бюджетних коштів, без відповідної підготовки вчителів і відповідної мережі закладів".

"Програма мінімум - ми запроваджуємо 12-річну школу з 1-го класу з 2018-го року", - додала урядовець.