ВР сьогодні розгляне екологічні законопроекти та проведе Годину запитань до уряду (наживо)
10:24, 22 квітня 2016Політика
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Верховна Рада сьогодні планує розглянути ряд екологічних законопроектів та провести Годину запитань до уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, планується розглянути законопроекти щодо оцінки впливу на довкілля та щодо заходів, направлених на сприяння розвитку природно-заповідного фонду України.
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Також передбачається ухвалити рішення щодо законопроекту про зміни до закону "Про Суспільне телебачення і радіомовлення" (щодо порядку приєднання ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм"), який обговорювалися вчора.
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