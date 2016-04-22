ВР сьогодні розгляне екологічні законопроекти та проведе Годину запитань до уряду (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, планується розглянути законопроекти щодо оцінки впливу на довкілля та щодо заходів, направлених на сприяння розвитку природно-заповідного фонду України.

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Також передбачається ухвалити рішення щодо законопроекту про зміни до закону "Про Суспільне телебачення і радіомовлення" (щодо порядку приєднання ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм"), який обговорювалися вчора.