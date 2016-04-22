Парубій сподівається ухвалити новий регламент Ради наступного пленарного тижня

За словами спікера Верховної Ради Андрія Парубія, однією із найважливіших пропозицій, напрацьованих у співпраці з Головою місії Європарламенту Петом Коксом, є питання зміни роботи регламенту ВР. Його цитує прес-служба "Народного фронту".

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"Була проведена дуже важка робота. І апаратом парламенту, і віце-спікером Оксаною Сироїд вже напрацьовано законопроект, який фундаментально змінює регламент роботи Верховної Ради", - заявив Парубій.

"У середу ми зустрічалися з керівниками парламентських груп і фракцій. Ми домовилися, що вони протягом тижня проговорять цей законопроект з депутатами і фракціями. І я буду пропонувати, аби наступного пленарного тижня прийняти його за основу і в цілому", - підкреслив Парубій.

Голова Верховної Ради також повідомив, що змінами до регламенту передбачена більш тісна робота з урядом щодо питань, які найбільше хвилюють парламент.

"В питаннях реформи парламенту і співпраці з місією Кокса ми маємо бути швидкими та дієвими", - резюмував Андрій Парубій.