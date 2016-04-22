Парубій сподівається ухвалити новий регламент Ради наступного пленарного тижня
Верховна Рада може зайнятися реформуванням своєї роботи та Регламенту уже наступного пленарного тижня.
За словами спікера Верховної Ради Андрія Парубія, однією із найважливіших пропозицій, напрацьованих у співпраці з Головою місії Європарламенту Петом Коксом, є питання зміни роботи регламенту ВР. Його цитує прес-служба "Народного фронту".
Читайте такожЗасідання ВР закрито, депутати "гулятимуть" до кінця травневих
"Була проведена дуже важка робота. І апаратом парламенту, і віце-спікером Оксаною Сироїд вже напрацьовано законопроект, який фундаментально змінює регламент роботи Верховної Ради", - заявив Парубій.
"У середу ми зустрічалися з керівниками парламентських груп і фракцій. Ми домовилися, що вони протягом тижня проговорять цей законопроект з депутатами і фракціями. І я буду пропонувати, аби наступного пленарного тижня прийняти його за основу і в цілому", - підкреслив Парубій.
Голова Верховної Ради також повідомив, що змінами до регламенту передбачена більш тісна робота з урядом щодо питань, які найбільше хвилюють парламент.
"В питаннях реформи парламенту і співпраці з місією Кокса ми маємо бути швидкими та дієвими", - резюмував Андрій Парубій.