Комітет ВР розробив рекомендації Кабміну для підвищення прожиткового мінімуму

Про це повідомляє прес-служба комітету, передає РБК.

У рекомендаціях уряду пропонується прискорити прийняття проекту постанови про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення і при підготовці проекту державного бюджету на 2017 рік забезпечити встановлення розміру прожиткового мінімуму на основі оновлених даних.

Крім того, пропонується активізувати роботу створеної при Мінсоцполітики Міжвідомчої робочої групи з удосконалення методології визначення розміру прожиткового мінімуму для прискорення підготовки законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" та внесення його на розгляд Верховної Ради України.

"Сподіваюся, що новий уряд, з урахуванням рекомендацій Комітету соцполітики, найближчим часом розробить новий порядок наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, який врахує сучасні потреби наших громадян. І на основі цього будуть змінені підходи до формування прожиткового мінімуму", - підкреслила голова комітету Людмила Денисова.

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У свою чергу, присутній на засіданні міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив готовність Мінсоцполітики співпрацювати з профільним комітетом парламенту та народними депутатами України з усіх питань, зокрема, про перегляд прожиткового мінімуму з метою його збільшення.

Нагадаємо, 6 квітня уряд прийняв рішення про підвищення соціальних стандартів з 1 травня, що передбачає збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії та зарплат працівників бюджетної сфери.