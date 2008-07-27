Тимошенко перервала лікування і вилетіла до Західної України
11:00, 27 липня 2008Політика
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Прем‘єр координуватиме рятувальні роботи
Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла до Західної України та керуватиме роботою урядової комісії з ліквідації наслідків стихійного лиха в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
Як повідомили УНІАН в іправлінні по зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО перервала лікування, щоб особисто координувати хід рятувальних робіт у західних областях України.
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