Тимошенко перервала лікування і вилетіла до Західної України

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла до Західної України та керуватиме роботою урядової комісії з ліквідації наслідків стихійного лиха в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Як повідомили УНІАН в іправлінні по зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО перервала лікування, щоб особисто координувати хід рятувальних робіт у західних областях України.