Сенцов і Кольченко заповнили документи на екстрадицію - журналіст

01:51, 01 травня 2016
Політика
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Українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко, незаконно засуджені в Росії, заповнили всі необхідні документи для передачі в Україну.

REUTERS

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналитс Радіо Свобода Антон Наумлюк.

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"Олег Сенцов і Олександр Кольченко заповнили всі необхідні для передачі їх в Україну документи. Передані співробітникам ФСВП для передачі в Мін'юст", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, незаконно засуджена в РФ українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко в документах на екстрадицію не називає себе засудженою, але готова виплатити штраф.

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