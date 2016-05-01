Сенцов і Кольченко заповнили документи на екстрадицію - журналіст
01:51, 01 травня 2016Політика
614 0
Українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко, незаконно засуджені в Росії, заповнили всі необхідні документи для передачі в Україну.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналитс Радіо Свобода Антон Наумлюк.
Читайте такожОмбудсмен РФ офіційно підтвердила українське громадянство Сенцова і Кольченка
"Олег Сенцов і Олександр Кольченко заповнили всі необхідні для передачі їх в Україну документи. Передані співробітникам ФСВП для передачі в Мін'юст", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, незаконно засуджена в РФ українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко в документах на екстрадицію не називає себе засудженою, але готова виплатити штраф.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter