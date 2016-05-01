Сенцов і Кольченко заповнили документи на екстрадицію - журналіст

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналитс Радіо Свобода Антон Наумлюк.

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"Олег Сенцов і Олександр Кольченко заповнили всі необхідні для передачі їх в Україну документи. Передані співробітникам ФСВП для передачі в Мін'юст", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, незаконно засуджена в РФ українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко в документах на екстрадицію не називає себе засудженою, але готова виплатити штраф.