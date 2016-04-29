Савченко в документах на екстрадицію не називає себе засудженою, але сплатити штраф готова - адвокат

Про це її адвокат Микола Полозов повідомив в ефірі каналу "112 Україна", відповідаючи на питання, які документи сьогодні заповнила Савченко.

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"Це ряд документів, необхідних для виконання умов Конвенції 1983 року. Перше - це заява про передачу до України, друге - це заява про те, що штраф, який призначено Надії як цивільний позов, буде сплачено", - сказав він і відзначив, що це також "заява-анкета".

Разом з тим, за словами Полозова, частину запропонованих формулювань у документах було змінено.

"Ніде Надія не називає себе засудженою", - відзначив адвокат.

У частині анкети, де зазначена мета приїзду до Росії, льотчиця вказала, що її привезли силоміць.

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Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув`язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

27 квітня стало відомо, що тюремники видали Савченко документи на екстрадицію.