Ердоган – Путіну: навіщо ви вторглися до України, вас хтось запрошував?

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган різко розкритикував військову присутність Росії в Сирії, повідомляє «Росбалт».

«Росія каже, що їх туди покликав сирійський уряд. Але ж нинішній уряд Сирії нелегітимний», — зазначає він.

"Вони кажуть: «ООН вважає нас легітимними». Може вважати, але ви не зобов'язані прибувати в будь-яке місце, куди покличуть. Для чого ви вторглися до Грузії? Вторглися, тому що вас покликали? Що вам треба було в Грузії? До України ви вторглися, тому що вас запросили? Навіщо ви вторглися до України?", — запитує Ердоган.

Крім того, він заявив, що "Росія не бореться в Сирії проти ІДІЛ". "Там вони бомблять поміркованих опозиціонерів, а також наших туркманских співвітчизників. Вчора я прийняв туркманов з Байрбуджака, всі вони кажуть, що їх села бомблять. На жаль, ситуація така, однак вони намагаються обдурити весь світ за допомогою серйозно організованої дезінформації», — підкреслив турецький лідер.

Відносини між Росією і Туреччиною різко погіршилися після того, як 24 листопада турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24. Анкара стверджує, що Су-24 увійшов в її повітряний простір.

Росія ввела проти Туреччини економічні санкції. Ростуризм заборонив туроператорам продавати путівки до Туреччини у зв'язку із загрозою тероризму в цій країні.

З 1 січня 2016 року Москва заборонила ввезення з республіки овочів і фруктів, квітів, м'яса птиці і солі. Крім того, введено заборону на чартерні перевезення та скасовано безвізовий режим.

Додамо також, що військово-повітряна кампанія РФ в Сирії почалася 30 вересня після відповідного запиту президента країни Башара Асада.