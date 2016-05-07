Партія "Відродження" вимагає спростування безпідставних звинувачень зі сторони Москаля

Партія "Відродження" офіційно заявляє, що зазначена заява Генадія Москаля є наклепом та не відповідає дійсності. Ми вважаємо, що звинувачення пана Москаля є недружнім політичним актом, основна мета якого – відволікти увагу громадськості від негативних результатів роботи очільника Закарпатської області.

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Пан Москаль має довести свої обвинувачення або публічно вибачитись. До того фракція партії «Відродження» в Закарпатській обласній раді не буде підтримувати жодних ініціатив очільника області.

Нагадаємо, що після місцевих виборів 2015 року саме за підтримки фракції партії «Відродження» було обрано голову Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса та керівників районних рад Закарпаття. З 38 депутатів (при необхідних 34 голосах), які підтримали призначення Михайла Рівіса, 11 депутатів були від фракції партії «Відродження». Усі ці призначення відбувалися безпосередньо у координації з паном Москалем, який тоді не соромився звертатися до нас за підтримкою.