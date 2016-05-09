Україна робить ставку на політико-дипломатичний спосіб повернення окупованих територій – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час акції «Перша хвилина миру» у День пам’яті та примирення сьогодні в музеї історії України у Другій світовій війні.

«Дуже ціную готовність наших солдат та офіцерів до виконання будь-якого завдання,їхню жертовність, бажання наступати до повного звільнення української території від російських окупантів», - заявив він.

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«Та як Верховний Головнокомандувач маю брати до уваги всю сукупність факторів: військових, міжнародних, економічних, тощо. І тому ми робимо ставку на політико-дипломатичний спосіб повернення тимчасово окупованих територій під державний суверенітет України», - додав президент.