Заступником голови фракції БПП в Раді стала Продан

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

Спікер зазначив, що таким було рішення фракції від 21 квітня 2016 року.

Крім Продан, заступниками голови фракції Юрія Луценка є Ігор Гринів, Олександр Третьяков, Андрій Павелко, Мустафа Найєм, Анатолій Матвієнко та Олексій Гончаренко.

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