Заступником голови фракції БПП в Раді стала Продан
17:18, 10 травня 2016Політика
224 0
Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив про обрання народного депутата Оксану Продан заступником голови фракції «Блок Петра Порошенка».
Продан стала заступником голови фракції БПП / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.
Спікер зазначив, що таким було рішення фракції від 21 квітня 2016 року.
Крім Продан, заступниками голови фракції Юрія Луценка є Ігор Гринів, Олександр Третьяков, Андрій Павелко, Мустафа Найєм, Анатолій Матвієнко та Олексій Гончаренко.
Читайте такожУ БПП розповіли, коли Порошенко внесе кандидатури до нового складу ЦВК
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter