Рада розглядає законопроект, який дозволить Луценкові стати генпрокурором

Як передає кореспондент УНІАН, лише за другим разом ВР вдалося включити до порядку денного законопроект за реєстраційним номером 4469 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань".

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При першому голосуванні був лише 221 голос "за", при необхідних 226. При другому голосуванні було 228 із 359 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачено, зокрема, що генеральним прокурором може бути обрана особа, яка не має вищої юридичної освіти.

Як відомо, лідера фракції БПП називають можливим кандидатом на посаду генпрокурора, але відповідно до нинішнього закону, його неможливо обрати, оскільки він не має вищої юридичної освіти та не має стажу роботи в органах прокуратури.