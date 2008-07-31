МНС Росії готує дві автоколони з допомогою для України і Молдови

Росії готує дві автоколони з гуманітарною допомогою для України і Молдови, які постраждали від повені, повідомила РІА Новости офіційний представник МНС Ірина Андріанова.

"До постраждалих районів будуть доставлені дизель-генератори, насоси, дезинфікуючі засоби та інші гуманітарні вантажі", - сказала Андріанова.

За її словами, планується, що автоколони вирушать з підмосковного Ногінська, де розташований рятувальний центр МНС.

Андріанова нагадала, що прем`єр-міністр Росії Володимир Путін дав доручення МНС і МЗС Росії опрацювати питання про надання термінової гуманітарної допомоги постраждалим від повені районам України і Молдови.

Представник МНС не уточнила терміни доставки і обсяг вантажів, які будуть направлені до Молдови і України.