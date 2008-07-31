Яценюк прогнозує надзвичайно гарячу політичну осінь

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що восени, під час наступної сесії одним з перших питань парламент розглядатиме проект закону про державний бюджет України на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу після закриття позачергової сесії ВР.

Спікер зазначив, що спочатку необхідно розглянути основні напрямки бюджетної політики на 2009 рік.

«Таким чином, я сподіваюсь, що у вересні це буде одним з перших питань. Але я пророкую надзвичайно гарячу політичну осінь. Набагато жаркішу, ніж була весна», - сказав А.ЯЦЕНЮК.