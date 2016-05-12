Парубій підписав закон, який відкриває шлях Луценку на посаду генпрокурора

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності генеральної прокуратури України”, який відкриває шлях лідеру фракції "Блок Петра Порошенка" Юрію Луценку стати генеральним прокурором в разі внесення його кандидатури президентом Петром Порошенком.

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Як передає кореспондент УНІАН, на офіційному сайті парламенту зазначено, що закон підписано головою ВР та направлено на підпис президента України.

На брифінгу сьогодні народний депутат Михайло Головко (позафракційний, входить до МДО “Свобода”) заявив, що ряд народних депутатів намагалися зареєструвати проект постанови про скасування рішення щодо ухвалення даного закону, але відділ реєстрації був зачинений, тобто повторилася ситуація, яка була і при головуванні Володимира Гройсмана.

Якщо б була зареєстрована така постанова, то Парубій не мав би права підписати закон, і парламент мав би проголосувати за підтримку чи не підтримку рішення щодо скасування даного закону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№4645).

За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 372, зареєстрованих у сесійній залі.