Тимошенко подякувала фракціям БЮТ, НУНС і КПУ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО жалкує, що сьогодні на позачерговій сесії парламенту не вдалося прийняти законопроект з повним обсягом змін до бюджету, які пропонує уряд, і сподівається, що це можна буде зробити у вересні.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі «5-го каналу».

Пояснюючи, чому законопроект не був сьогодні розглянутий, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що сьогодні депутати «всіма силами стримують уряд, щоб уряд не міг дати позитивний результат… Тримають, щоб, не дай Боже, уряд не розвернувся на повну потужність».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогоднішнє голосування продемонструвало можливість депутатів консолідуватися, коли це необхідно.

«Так, як ми сьогодні зібрали позачергову сесію, примусивши всіх депутатів приїхати і проголосувати ..., так само восени ми по шматках протягуватимемо зміни до бюджету, але ми дамо людям гроші і можливість відчути, що новий уряд – це нова політика в Україні, це дійсно український прорив», - заявила прем`єр.

Вона також висловила подяку депутатам від БЮТ, НУНС і КПУ, фракції яких майже у повному складі взяли участь в сьогоднішньому позачерговому засіданні ВР, при цьому відзначила, що з інших фракцій пришли на засідання, мабуть, «ті, хто змогли», і підкреслила, що на засіданні не було лідерів деяких фракцій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР на своєму позачерговому засіданні прийняла закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік, який передбачає збільшення витратної частини бюджету на 5,802 млрд. грн. Ці кошти призначені на ліквідацію наслідків повені в західних областях. Закон підтримав 441 народний депутат.

Крім того, Верховна Рада України прийняла за основу проект змін до державного бюджету, внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, з урахуванням положень урядового законопроекту. За ухвалення відповідного рішення проголосували 440 народних депутатів з 446, зареєстрованих в сесійній залі.