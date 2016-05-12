Адвокат екс-беркутівця пропонує допитати Януковича і екс-командувача внутрішніх військ у режимі відеоконференції

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказав під час засідання Святошинського районного суду Києва.

Горошинський запропонував допитати Януковича і Шуляка у режимі відеоконференції з території РФ, оскільки обидва перебувають у Росії.

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При цьому адвокат повідомив, що мав зустріч з Януковичем у Москві 11 квітня і той погодився на такий допит.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура передала до суду кримінальне провадження проти екс-беркутівців Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 р. у Генпрокуратурі заявили, що завершили розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-беркутівців: двох бійців Олександра Маринченка та Сергія Тамтури і заступника командира київського полку спецпідрозділу МВС “Беркут” Олега Янішевського.

За даними Генпрокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

18 лютого у ГПУ заявили, що мають намір доповнити статтею про теракт обвинувачення Аброськіну та Зінченку.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне, його розглядає Святошинський райсуд Києва.