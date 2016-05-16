Голова фракції "БПП" Гринів переконує, що президент цього тижня внесе кандидатури нових членів ЦВК

19:49, 16 травня 2016
Політика
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Новообраний голова фракції "БПП" Ігор Гринів переконує, що президент України Петро Порошенко цього тижня внесені кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії.

ЦИК

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання фракції «БПП», на якому був присутній президент, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та генеральний прокурор України Юрій Луценко.

“Кандидатури ми цього тижня точно будемо розглядати, і президент внесе ці кандидатури навіть не до кінця тижня, а в середині цього тижня, вже після остаточних консультацій”, - заявив Гринів.

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“Я прогнозую, що до кінця цього тижня будуть внесені кандидатури, а питання розгляду є пріоритетом”, - додав він.

Як повідомлялося, у 12 із 15 членів ЦВК семирічний строк повноважень закінчився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.

Фракцій та депутатські групи парламенту ще минулого року подали свої кандидатури до складу ЦВК.

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