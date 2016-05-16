Голова фракції "БПП" Гринів переконує, що президент цього тижня внесе кандидатури нових членів ЦВК
Новообраний голова фракції "БПП" Ігор Гринів переконує, що президент України Петро Порошенко цього тижня внесені кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання фракції «БПП», на якому був присутній президент, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та генеральний прокурор України Юрій Луценко.
“Кандидатури ми цього тижня точно будемо розглядати, і президент внесе ці кандидатури навіть не до кінця тижня, а в середині цього тижня, вже після остаточних консультацій”, - заявив Гринів.
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“Я прогнозую, що до кінця цього тижня будуть внесені кандидатури, а питання розгляду є пріоритетом”, - додав він.
Як повідомлялося, у 12 із 15 членів ЦВК семирічний строк повноважень закінчився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.
Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.
Фракцій та депутатські групи парламенту ще минулого року подали свої кандидатури до складу ЦВК.