ЄС пропонує Україні ухвалити закон, що дозволить залучити до розмінування територій Донбасу неурядові організації

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Харківщині під час передачі працівникам ДСНС розміновувальної техніки сказав керівник відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні Юргіс Вілчінскас.

"Ми з боку України чекаємо, щоб в Раді був прийнятий новий закон щодо заходів з розмінування. Прийняття цього закону розкрило би двері створенню гуманітарного центру з розмінування і створення єдиних стандартів із розмінування. Тоді би відкрилися двері для багатьох невладних організацій в Україні, щоб розпочати підтримку державної служби та розпочати розмінування на великій швидкості", - сказав Вілчінскас.

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Він наголосив, що відповідний закон повинен встановити стандарти, методику розмінування та запустити процес, "за яким уже невладні організації змогли би сертифікуватися, акредитуватися, щоб почати роботу з розмінування".

"У цьому процесі розмінування будуть брати участь дуже велика кількість виконавців. І для того, щоб були залучені великі західні донори, був більший потенціал для розмінування, звичайно, не вистачить тільки Державної служби, буде потрібна допомога експертними та новими організаціями, які будуть в Україні створюватися з розмінування. Так що цей закон буде цьому сприяти", - наголосив представник ЄС.

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У свою чергу начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, коментуючи можливість залучення до розмінування територій Донбасу неурядових організацій сказав: "Коли ми знаємо, що дуже велика робота у нас попереду, коли є міжнародна організація, що готова нам надати допомогу, то відмовлятися від неї не можна".