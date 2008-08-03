Ющенко: компенсація постраждалим від стихії не вплине на інфляцію

Виплата компенсацій постраждалим від стихії людям не вплине на інфляцію. У цьому запевнив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Верховині Івано-Франківської області, відповідаючи на запитання журналістів.

“Цього не треба боятися. Це нормальний процес”, - наголосив Президент.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЮЩЕНКА, “тут немає жодної інфляційної копійки - це кошти, які отримав бюджет від надходжень”.

“Підрахунки показали, що ми можемо залучити до бюджету, не зачіпаючи інформаціїї іншої сторони, приблизно 30 млрд. грн... Ми в рамках позачергової сесії Верховної Ради зачепили хіба що одну десяту тих коштів, що надходять до бюджету у плановому порядку”, - зауважив Президент.

За його словами, “це нормальні гроші, як прийдуть до людей, і на другому боці ринку зустрінуть послуги, продукти, роботу”.

“Я усвідомлюю, що ті помилки, які були допущені у І півріччі, і коли мільярди гривень було кинуто на ринок, і вони не були покриті ні послугами, ні товарами, була зроблена велика шкода для бідних людей. Бо інфляція – це найстрашніший податок для бідних”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.