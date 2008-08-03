Нотаріуси в Південній Осетії терміново складають довіреності на дітей

Зону грузино-осетинського конфлікту за останні два дні залишили більше 2,5 тисяч жителів Південної Осетії. Про це повідомив РІА “Новости” помічник командувача Змішаними силами з підтримки миру Володимир Іванов. За його словами, відтік населення триває, мешканці грузинських сіл також залишають свої будинки.

Іванов додав, що російський контингент приведений в стан підвищеної бойової готовності, виставлені додаткові пости спостереження.

Евакуація з віддалених осетинських сіл почалася 2 серпня. В неділю жінки і діти почали залишати Цхінвалі. До Північної Осетії прибули 14 автобусів ПАЗ і п`ять "Газелей", в яких перебували 534 людини, зокрема 390 дітей.

Глава Північної Осетії Таймураз Мамсуров наполягає, що про евакуацію і біженців не йдеться. Його заступник заявив, що діти з Південної Осетії приїжджають на літній відпочинок. Він пообіцяв розмістити їх в санаторіях, на базах відпочинку, в інтернатах і пансіонатах.

Тим часом неназваний співробітник комітету з інформації і друку Південної Осетії розповів РІА Новости, що в Цхінвалі працюють нотаріуси, які в терміновому порядку складають довіреності на дітей, яких евакуювали без батьків. За словами джерела, з республіки евакуйовано близько тисячі дітей.

Південна Осетія і Грузія звинувачують одна одну в загостренні конфлікту.