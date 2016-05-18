Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 1 червня - Сайдік
Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що наступна зустріч групи відбудеться 1 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.
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"(Відбудеться) 1 червня", - сказав Сайдік.
Спецпредставник ОБСЄ розповів, що робоча підгрупа з політичних питань в останні два дні продовжувала детальні обговорення щодо модальностей проведення місцевих виборів в окремих районах Луганської та Донецької областей.
"Обговорення питання амністії було відкладено до наступного засідання", - повідомив Сайдік.
В той же час, робоча підгрупа з економічних питань продовжувала обговорювати питання відновлення платежів за постачання води.
"Ми сподіваємося, що постачання і стратегічні питання будуть вирішені найближчим часом", - зазначив він.
За його словами, робоча підгрупа з економічних питань також працювала над проблемою здійснення координації ремонтних робіт, відновлення зруйнованої інфраструктури, особливо електричних мереж, газопроводів та залізничних шляхів.