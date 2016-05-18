Польща допоможе ЗСУ у підготовці розвідників - Муженко

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив начальник Генерального Штабу Збройних сил України Віктор Муженко, який наразі перебуває у штаб-квартирі НАТО, де у нього відбувається ряд двосторонніх зустрічей.

"Вчора під час зустрічі з начальником Генерального Штабу Польщі ми говорили про направлення їхніх військовослужбовців в якості інструкторів для підготовки наших військовослужбовців. Мова йде по підготовку розвідувальних підрозділів", - зазначив він.

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За словами начальника ГШ ЗСУ, з цього питання вже є "принципове погодження, і залишилися тільки процедурні питання". "Я думаю, найближчим часом ці військовослужбовці вже будуть в Україні і будуть надавати нам допомогу в підготовці наших військовослужбовців", - додав Муженко.

Крім того, начальник Генштабу ЗСУ зустрівся з колегами з Канади, Румунії, Грузії, Естонії, Латвії, Туреччини.