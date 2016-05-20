РНБО розглянуло рішення Радбезу ООН про пом'якшення санкцій до окремих громадян Ірану

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО за підсумками сьогоднішнього засідання.

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"Члени РНБО розглянули питання, пов‘язане зі спеціальними обмежувальними заходами (санкціями). У відповідності до рішення Ради безпеки ООН, були пом‘якшені персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадян Ірану", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 29 квітня, Кабінет міністрів України підтримав дві постанови про скасування санкцій щодо Ірану. Постанови стосувалися скасування секторальних санкцій, а також скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Після схвалення урядом відповідні постанови направлялися на розгляд РНБО. Потім перша постанова має бути введена у дію указом президента, а друга - рішенням Верховної Ради.