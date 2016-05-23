Порошенко розповів про гуманітарні наслідки російської агресії в Україні

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на Всесвітньому гуманітарному саміті ООН сьогодні у Стамбулі, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

"Вже більше двох років моя країна є ціллю російської агресії. Гуманітарні наслідки цієї агресії становлять більше 10 тисяч загиблих українців, більше 20 тисяч поранених і близько 1,8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб", - заявив він.

За словами Порошенка, світ знову до небезпечного рівня потерпає від жорстоких конфліктів, соціальних зламів, природніх та техногенних катастроф.

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"Універсальні цінності Статуту Об’єднаних Націй ставляться під сумнів одним з тих, хто покликаний їх захищати. Геополітичні амбіції ставляться понад принципи і норми міжнародного права, і навіть – понад людські життя", - зауважив президент.

Раніше 23 травня президент України Петро Порошенко у Стамбулі заявляв, що Росія бачить у демократії загрозу, а в свободі – отруту.