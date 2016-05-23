Порошенко розповів про гуманітарні наслідки російської агресії в Україні
За понад два роки російської агресії на Донбасі загинули більше 10 тис. осіб та понад 20 тис. зазнали поранень
Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на Всесвітньому гуманітарному саміті ООН сьогодні у Стамбулі, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.
"Вже більше двох років моя країна є ціллю російської агресії. Гуманітарні наслідки цієї агресії становлять більше 10 тисяч загиблих українців, більше 20 тисяч поранених і близько 1,8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб", - заявив він.
За словами Порошенка, світ знову до небезпечного рівня потерпає від жорстоких конфліктів, соціальних зламів, природніх та техногенних катастроф.
Читайте такожПорошенко закликає міжнародні організації разом з Україною створити фонд для відбудови Донбасу
"Універсальні цінності Статуту Об’єднаних Націй ставляться під сумнів одним з тих, хто покликаний їх захищати. Геополітичні амбіції ставляться понад принципи і норми міжнародного права, і навіть – понад людські життя", - зауважив президент.
Раніше 23 травня президент України Петро Порошенко у Стамбулі заявляв, що Росія бачить у демократії загрозу, а в свободі – отруту.