На саміті НАТО буде прийнятий "пакет послідовної підтримки України" - представник Альянсу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков під час брифінгу в ході третьої міжнародної конференції “Урядування та реформування національних служб безпеки та розвідки: кращі міжнародні практики” сьогодні в Києві.

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Вінніков зауважив, що НАТО “підтримує Україну все більше і політично, і практично протягом цих останніх років”. “Наша рішучість підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України підкріплюється тим, що ухвалено рішення на найвищому рівні провести зустріч Україна - НАТО під час саміту у Варшаві, який пройде наступними тижнями”, - сказав він.

За словами директора Офісу зв'язку НАТО в Україні, основним документом, який має бути ухвалений на саміті, є “пакет послідовної підтримки України”.

Говорячи про сьогоднішню конференцію щодо реформування національних служб безпеки та розвідки, Вінніков зазначив, що вона націлена на обговорення двох основних питань, які можуть бути включені до цього пакету. “Перше - це демократичний нагляд. І основну роль мають відіграти парламент та громадянське суспільство, розвиваючи нагляд над сектором безпеки. І другий напрямок - це підтримка ширшого сектору безпеки, тобто, йдеться не лише про сили оборони”, - сказав він і додав, що СБУ відіграє особливо важливу роль у цій сфері.

Вінніков зауважив, що “ми допомагаємо нашим колегам у Службі безпеки України впроваджувати цей важливий процес реформ і спільно ми працюємо з нашими колегами з ЄС, з дорадчою місією ЄС”. “Ми віримо в те, що цей діалог сприяє реальному прогресу”, - зазначив директор Офісу зв'язку НАТО в Україні.

У той же час, зауважив він, на додаток концепції реформи необхідно розробити план імплементації, чітко обмежений за часом. “Також ми б хотіли побачити впровадження формування структур нагляду, а також ухвалення відповідного законодавства”, - сказав Вінніков і відзначив у цьому контексті ключову роль парламенту.