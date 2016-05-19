У НАТО запевнили, що тема України залишається головною на порядку денному
16:38, 19 травня 2016Політика
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Відбулася зустріч начальника генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі Куртісом Скаппаротті.
Муженко зустрівся з головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі / УНИАН
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на євроатлантичному просторі в цілому та в Україні зокрема, а також пріоритетні напрями співпраці між Україною та НАТО у військовій сфері.
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Новопризначений Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі запевнив у своїй підтримці України та пообіцяв надати сприяння на шляху реформування збройних сил України відповідно до стандартів НАТО.
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