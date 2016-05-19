У НАТО запевнили, що тема України залишається головною на порядку денному

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на євроатлантичному просторі в цілому та в Україні зокрема, а також пріоритетні напрями співпраці між Україною та НАТО у військовій сфері.

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