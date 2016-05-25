"Ласкаво просимо у вільний світ": глава МЗС Литви першим серед політиків привітав Савченко зі звільненням

Так він прокоментував звільнення Савченко у сторінці у Тwitter.

"Ласкаво просимо у вільний світ, Надія Савченко. Це – твоя перемога, перемога мужності над зникаючою совістю", - написав Лінкявічюс.

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Як повідомлялося, Україна помилувала засуджених російських спецпризначенців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва для обміну на Савченко.

Зараз в аеропорту "Бориспіль" має приземлитися літак із Савченко на борту.