"Ласкаво просимо у вільний світ": глава МЗС Литви першим серед політиків привітав Савченко зі звільненням
14:30, 25 травня 2016Політика
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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав звільнення незаконно засудженої в Росії української льотчиці Надії Савченко перемогою мужності.
Глава МЗС Литви Лінкявічюс назвав звільнення Савченко перемогою мужності / eu2013.lt
Так він прокоментував звільнення Савченко у сторінці у Тwitter.
"Ласкаво просимо у вільний світ, Надія Савченко. Це – твоя перемога, перемога мужності над зникаючою совістю", - написав Лінкявічюс.
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Як повідомлялося, Україна помилувала засуджених російських спецпризначенців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва для обміну на Савченко.
Зараз в аеропорту "Бориспіль" має приземлитися літак із Савченко на борту.
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