Савченко приземлиться не пізніше 14:45 - нардеп Луценко

13:12, 25 травня 2016
Політика
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Літак з Надією Савченко на борту приземлиться в аеропорту «Бориспіль» не пізніше 14.45.

REUTERS

Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко у Facebook.

«Не пізніше, ніж о 14.45 приземлення», - написав він, опубкувавши фото Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, о 15.15 президент України Петро Порошенко зробить заяву для засобів масової інформації.

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