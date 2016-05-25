Савченко приземлиться не пізніше 14:45 - нардеп Луценко
13:12, 25 травня 2016Політика
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Літак з Надією Савченко на борту приземлиться в аеропорту «Бориспіль» не пізніше 14.45.
REUTERS
Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко у Facebook.
«Не пізніше, ніж о 14.45 приземлення», - написав він, опубкувавши фото Савченко.
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