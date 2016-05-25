Савченко приземлиться не пізніше 14:45 - нардеп Луценко

Літак з Надією Савченко на борту приземлиться в аеропорту «Бориспіль» не пізніше 14.45.

Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко у Facebook. «Не пізніше, ніж о 14.45 приземлення», - написав він, опубкувавши фото Савченко. Читайте такожСавченко приземлиться не пізніше 14:45 - нардеп Луценко Як повідомляв УНІАН, о 15.15 президент України Петро Порошенко зробить заяву для засобів масової інформації.

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