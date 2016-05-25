Європейські політики привітали повернення Савченко, закликавши Росію звільнити інших політичних в’язнів

"Велика новина, на яку ми працювали довгий час", - написав він на своїй сторінці в Твіттері.

У свою чергу політична група Європейської народної партії в Європейському парламенті у Твіттері назвала звільнення Савеченко щасливим днем для її родини та України.

Читайте такожСавченко відмовилася прийняти квіти від Тимошенко

"Зараз прийшов час для Росії звільнити інших політичних в’язнів", - переконані в ЄНП.

Депутат Європарламенту, ліберал Пятрас Ауштрявічюс на своїй сторінці в Твіттері написав: "Ласкаво просимо назад додому, Надіє. Ви перемогли. Ви - герой".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, стало відомо про обмін української льотчиці Надії Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про "помилування" Савченко. Відповідний документ про помилування Александрова та Єрофєєва підписав президент України Петро Порошенко.